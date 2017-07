Alouette surfe sur la bonne vague

Alouette, la première radio du Grand Ouest obtient 1.0 % d’audience nationale cumulée. Alouette est la seule radio en région à atteindre ce type de résultat ce qui en fait dans un contexte difficile pour les radios musicales la première radio régionale de France. Bénéficiant d’une forte identité musicale et jouant à fond le jeu de la proximité (90 flashes et rubriques d’information chaque jour), le format spécifique de la station lui permet de fidéliser un auditoire multi-générationnel.

La radio enregistre par ailleurs 1h35 de DEA et 0.7 de PDA.