Algorythme Radio, un son House Old School très original

La musique house a bien évolué et sa (petite) histoire lui permet désormais d'avoir ses fans du son old school, emblématique de ces premiers titres, souvent dérivés du funk et à la couleur plutôt lounge, souvent sortis à la fin des années 90.

C'est ce type d'ambiance que Pascal Idris est parvenu à recréer sur Algorythme Radio. Créée, il y a deux ans avec succès sur la plate-forme gratuite Radionomy. "C'est grâce à la simplicité d'utilisation de ce site et à la facilité de créer une webradio sur Radionomy que je me suis lancé dans l'aventure, confie Pascal, 51 ans, qui vit dans les Hauts-de-seine.