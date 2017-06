Alain Liberty élu à la tête du SIRTI

À cette occasion, le Syndicat change de nom et devient le Syndicat des radios indépendantes tout en conservant la dénomination SIRTI qui est identifiée auprès des acteurs institutionnels et de l’audiovisuel. Les nouveaux statuts opèrent également des changements dans le fonctionnement du Syndicat afin de répondre avec plus d'efficacité aux attentes des radios indépendantes.

Afin de mener à bien ces nouvelles ambitions, l'équipe de permanents dirigée par Kevin Moignoux, le Secrétaire général, verra ses compétences renforcées dans les mois prochains.