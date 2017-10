Africa n°1 : un concert privé à La Bellevilloise

Une très belle affiche pour tous ceux qui aiment les musiques d’Afrique : Meiway, la mégastar de la musique ivoirienne, Moh Kouyaté enfant du rock et des musiques mandingues, Ebalé artiste soul congolais et Monica Pereira, l’incarnation de la musique créole du Cap Vert, enflammeront la Bellevilloise pour une soirée spéciale organisée par Africa n°1. La radio retransmettra les concerts en direct sur ses antennes à partir de 19h30. La soirée est placée sous le signe de la lutte contre le sida, en partenariat avec la Ville de Paris et l’association "Vers Paris sans Sida".

Les soirées "Africa Break" d’Africa n°1 sont devenues incontournables. Après Manu Dibango, Magic System, Faada Freddy, Black Bazar, Cheick Tidiane Seck et beaucoup d’autres...

Africa n°1 Paris est diffusée sur trois fréquences : 107.5 à Paris, 92.3 FM à Melun et 87.6 à Mantes-la-Jolie 87.6. Elle est disponible sur africa1.com, sur l’application Iphone de la radio et via les réseaux.