Africa n°1 coproduit un magazine TV avec Télésud

"Africa n°1 est engagé depuis très longtemps dans le domaine de la santé et de la prévention", explique Dominique Guihot, PDG d’Africa n°1 Paris. "Nous avons produit de nombreuses émissions et aussi des fictions comme "Moussa le Taximan" enregistré à Abidjan en Côte d’Ivoire, destiné à sensibiliser aux grands thèmes de santé. Le partenariat avec Télésud prolonge cette expérience à la télévision". Africa n°1, la radio partenaire de l’émission, apporte son expérience au projet. Depuis cinq ans, Africa n°1 produit avec le soutien également de Santé publique France une émission hebdomadaire consacrée à la santé des Africains vivant en France.

Télésud est disponible en France sur Orange (585), SFR (868), Bbox (660) et sur Free (218). En Afrique, elle est diffusée via Canal Sat (33).