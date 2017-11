Africa N°1 entre en campagne contre le Sida

Angélique Kidjo, Youssou N’Dour, Manu Dibango, Passi, Lilian Thuram et Fabrice Eboué, Diénéba Dembélé, Aïssa Thiam et Robert Brazza ont prêté leur voix aux messages mis au point avec l’Association Vers Paris Sans sida. "Africa N°1 est depuis toujours mobilisée pour lutter contre le sida", a expliqué Dominique Guihot, PDG d’Africa N°1, "mais cette campagne a un ton particulier. Elle met en avant tout ce qui est nouveau et porteur d’espoir. Aujourd’hui si toutes les personnes séropositives, et qui ne le savent pas, étaient dépistées et avaient accès aux traitements, on pourrait stopper la chaîne de contamination, mettre un coup d’arrêt au sida".





La campagne met en avant les traitements devenus très performants, les multiples solutions pour faire un test de dépistage VIH et aussi les nouvelles possibilités de prévention grâce au traitement préventif (PrEP) et, bien sûr, le préservatif. La campagne sera diffusée jusqu’au 12 décembre sur l’antenne d'Africa N°1.