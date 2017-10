Africa N°1 Paris et BBC Afrique fêtent les 5 ans de l’émission "Le Débat"

Depuis cinq ans, "Le Débat" a accueilli de nombreux acteurs de la vie politique économique et culturelle africaine pour décrypter l’actualité du continent. Quatre Chefs d’Etat y ont participé. "BBC Afrique et Africa N°1 Paris entretiennent un partenariat fécond qui a permis à BBC Afrique de se rapprocher davantage de son audience de la diaspora et nous souhaitons l’étendre à d’autres domaines comme le sport" a expliqué Mamadou Moussa Ba, directeur de la rédaction de BBC Afrique.

"Cette émission est emblématique de la collaboration entre nos deux radios" a souligné Dominique Guihot, le PDG d’Africa N°1. "Ce magazine politique réalisé à quatre mains, à 5 000 km de distance par satellite a réussi à devenir un incontournable pour les acteurs de la vie politique africaine qui veulent se faire entendre en Afrique et en France, c’est remarquable. "Le Débat" sera délocalisé à Douala le samedi 21 octobre en partenariat avec la chaîne TV Canal 2 International".