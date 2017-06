Ado organise "le concert Hip-Hop R'n'b de l'année"

Pour ses auditeurs, Ado a choisi de réunir les artistes "les plus incontournables de la scène Hip-Hop R’n’b". Dixit la radio : "cette programmation unique fait sans conteste de cet événement le concert Hip-Hop R’n’b de l’année".

Soprano sera aux côtés de son ancien coéquipier du groupe "Psy4 de la Rime", Alonzo. À l’affiche, les auditeurs retrouveront également MHD mais aussi Black M, Lartiste, musicien passionné mêlant rap, électro et pop, fera l’honneur de sa présence, ainsi que le très provocateur rappeur de Sevran, Kaaris et Keblack, connu et reconnu du public grâce à ses plus grands tubes comme "J’ai déconné" ou "Bazardée". Sofiane, de son nom d’artiste Fianso complètera l’affiche, ainsi que les deux frères rappeurs Big Flo et Oli qui partageront avec le public leurs titres engagés.