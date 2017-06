Adeline François quitte RTL

Issue de la pépinière RTL, Adeline François a gravi avec talent les échelons qui l'ont menée à RTL Matin et notamment à la présentation de La Revue de Presse. Jacques Esnous, directeur de l'Information et Vice-Président de RTL, a remercié Adeline François pour ces 13 années de collaboration et lui a souhaité "une grande réussite dans cette nouvelle aventure".