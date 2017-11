Adèle Van Reeth réunit ses entretiens dans un livre

Philosophe spécialiste de la pensée de l’ordinaire et du cinéma, Adèle Van Reeth produit et anime les 'Les Chemins de la philosophie", l’émission quotidienne de philosophie de France Culture. Les entretiens d’Adèle Van Reeth autour de la jouissance avec Jean-Luc Nancy, de la méchanceté avec Michael Foessel, de l’obstination avec Myriam Revault d’Allonnes, du snobisme avec Raphaël Enthoven et de la pudeur avec Eric Fiat sont à retrouver dans ce nouvel ouvrage.

Depuis 2007, "Les Nouveaux Chemins de la connaissance" tentent de prouver quotidiennement sur France Culture que la philosophie est affaire de rencontres. Rencontre avec un interlocuteur, d’abord, au gré d’une discussion dont l’objectif est de donner envie de penser, en invitant à questionner ce qui est déjà connu et à découvrir ce qui ne l’est pas encore. Rencontre entre les différents langages, d’autre part, puisque la littérature, la musique et le cinéma, bien loin d’être des illustrations de concepts, sont autant de manières d’exprimer des problèmes que la philosophie formule à sa façon.

L'ouvrage, de 464 pages, est paru une édition Plon / France Culture. il est disponible depuis le 23 novembre.