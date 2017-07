Accélération du déploiement local du DAB+

Plusieurs pays européens ont engagé le déploiement de la radio numérique terrestre en s’appuyant sur les normes DAB ou DAB+. En France, les émissions, toutes en DAB+ à ce jour, ont pu commencer à Paris, Marseille et Nice à compter du 20 juin 2014. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel poursuit le déploiement local et vient de décider le lancement d’un appel à Rouen et Nantes après celui lancé en 2016 à Lille, Lyon et Strasbourg.