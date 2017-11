AETA : une nouvelle fonction de contrôle à distance

AETA Remote Access est disponible dès à présent sur toute la gamme actuelle de codecs AETA Audio Systems fonctionnant en IP. (Scoop5-S, Scoop5S-IP, µScoop, Scoopy+S, ScoopFone 4G, ScoopFone IP, Scoopy+S et ScoopTeam). Seul impératif Ppour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, il est nécessaire d'installer la toute dernière mise à jour logicielle et de souscrire à l'option "Remote Access". Le système repose sur l'utilisation d'un serveur d'accès distant, intermédiaire entre le codec et l'organe de commande. Une session de commande se déroule en deux phases. Soit le codec se connecte au serveur, et se rend disponible pour une éventuelle session de commande à distance. Soit un utilisateur, souhaite commander l'unité se connecte au serveur, ce dernier va établir une liaison virtuelle entre l'organe de commande et le codec, identique dans son exploitation à une connexion directe via un réseau local.