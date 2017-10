ACPM : les radios digitales les plus puissantes

Dans le classement par marques, le Top 5 est relativement stable avec NRJ (150 flux), France Inter (1 flux), RMC (1 flux), franceinfo (1 flux) et FIP (11 flux). En septembre, NRJ a enregistré 23 047 107 écoutes actives pour une durée d'écoute moyenne de 19 min 53 s. FIP, avec 8 010 126 écoutes actives, réalise une durée d'écoute de 1 h 00 min 12 s. Elle est seulement battue sur ce critère par la webradio 1000 Hits Sweet Radio qui totalise 1 h 02 min 47 s de durée d'écoute moyenne.Radionomy reste la championne du nombre d'écoutes actives avec 156 217 094 grâce à 8 610 webradios. Depuis la France uniquement, Radio France enregistre 36 332 548 écoutes actives grâce à 68 flux différents. À la tête du classement des radios digitales les plus diffusées, France Inter, RMC, franceinfo, Skyrock et FIP tiennent les premières places.Le classement complet est disponible ICI