ACPM : les flux radio les plus puissants

Pas ou peu d'évolutions dans cette dernière livraison du classement mensuel des radios digitales les plus écoutées en mai dernier, audience certifiée par l'ACPM. France Inter arrive en tête grâce à un seul flux qui a généré à lui seul 21 906 983 écoutes actives pour un volume de 14 664 338 heures d'écoute pour une durée d'écoute moyenne de 32 min 36. Suivent NRJ (avec 152 flux différents), RMC (1 flux), franceinfo (1 flux) et Skyrock (9 flux).Radio Meuh, Public Santé et Djam Radio sont toujours solidement installées dans ce classement au milieu de flux à la notoriété beaucoup plus importante. FIP obtient ce mois-ci la plus longue durée d'écoute du Top 20 avec plus de 57 min par internaute alors que celui-ci) ne reste que 8 min 36 à l'écoute de Public Santé.Les résultats complets disponibles ICI