A2PRL lance la "Team-Info" des tranches matinales

"Le but est d'apporter couleur, dynamisme et relief aux rendez-vous qui rythment votre prime-time. Jusqu’à 5 à 6 intervenants et une rédaction toute entière est mobilisée pour offrir à vos auditeurs le meilleur de l'actualité dans les éditions flashs et journaux que nous présentons entre 7h00 et 9h00" explique l'agence de presse dirigée par Sylvain Athiel. Des productions enrichies de reportages, papiers, témoignages dès que l’actualité le nécessite. Soulignons que les radios abonnées aux flux A2PRL bénéficient automatiquement de cette nouvelle offre.

Spécialiste des contenus audio à destination de la radio, du net et des services mobiles, leader de la fourniture de contenus radiophoniques pour les radios indépendantes ou associatives, A2PRLpropose à ses abonnés, une offre complète de produits d'information prêts à diffuser. Chaque semaine, l'A2PRL produit 1 450 éditions, 128 heures de programmes et 50 chroniques.