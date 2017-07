À la rentrée, Guillaume Pley sera aussi sur NRJ Belgique

"Très heureux et très touché que NRJ me fasse confiance en me confiant cette tranche horaire incroyable pour faire mon émission, cela fait 6 ans que je fais chaque jour mon émission avec plaisir et passion. Je mesure l’importance de la tâche qui m’est donnée, je ferai comme depuis le premier jour, du mieux que je peux. Le but de la radio est de s’amuser un maximum, avec le plus de monde possible! J’ai commencé la libre antenne il y a 9 ans en Belgique, j’y suis très attaché , ce sont dans ces années où tout a commencé! C’est donc génial de continuer l’aventure encore plus tôt !" a pour sa part souligné Guillaume Pley.