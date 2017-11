8,4 millions d’auditeurs quotidiens pour les radios de Lagardère

D'abord Europe 1. Selon le groupe Lagrdère : "la station retrouve une stabilité et réunit chaque jour près de 4 millions d’auditeurs, soit 7.2% d’audience cumulée (vs 7.1% sur la vague précédente). Une première étape et un début pour une grille renouvelée à 90% en septembre, avec plus de 12 nouvelles émissions en semaine à la rentrée". Ensuite Virgin Radio : "Avec près de 2,6 millions d’auditeurs, soit 4.8% d’audience cumulée, la station se renforce notamment sur son cœur de cible, les 25/34 ans et progresse fortement en part d’audience sur cette cible". La matinale attire tous les jours 1 517 000 auditeurs et Cauet avec "Cauet s'lâche" permet à la tranche du 18h/21h de progresser de 54% (QHM) sur les 25/34 ans. Enfin RFM qui est écoutée par "près de 2.4 millions d’auditeurs, soit 4,3% d’audience cumulée". Elle obtient une DEA de 1h44.