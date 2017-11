8.6 millions d'auditeurs écoutent les 130 stations des Indés Radios

Les Indés Radios enregistrent la 4e meilleure vague de leurs 25 ans d'histoire et signent la 2e meilleure progression de toutes les offres nationales. Ils confirment, avec 130 stations, et pour la 53e vague Médiamétrie consécutive, leur position de "première audience de France". La part d’audience des Indés Radios à 11.5% enregistre également une croissance de +0.5 point sur la vague et de 0,6 points sur un an.

Pour Jean-Eric Valli, Président des Indés Radios : "Les Indés Radios poursuivent sur cette vague de rentrée les bonnes tendances constatées cet été. La proximité incarnée par nos 130 radios régionales, locales et thématiques est la formule gagnante de cette rentrée".