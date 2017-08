70 700 auditeurs écoutent Activ Radio

Selon la dernière enquête Médialocales couvrant la période de septembre 2016 à juin 2017, Activ Radio bat son record d’auditeurs depuis sa création en 2003. Avec 70 700 auditeurs quotidiens, la station gagne 12 300 auditeurs sur une saison. Jamais la radio, qui diffuse ses programmes dans la Loire, n’avait atteint un tel niveau d’audience. Dans l’agglomération stéphanoise, Activ se positionne comme la première radio sur les 25-59 ans et comme la première station musicale sur les 18 ans et plus. Dans la Loire, elle est la 3e radio sur les 25-59 ans.

Toute l’équipe d’Activ Radio se réjouit de dépasser pour la première fois le cap des 70 000 auditeurs quotidiens et donne rendez-vous à ses auditeurs pour sa rentrée prévue le lundi 4 septembre pour la saison 2017-2018.