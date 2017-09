66 800 auditeurs quotidiens pour France Bleu Limousin

Avec 66 800 auditeurs quotidiens, France Bleu réalise une excellente saison et confirme son succès en Haute-Vienne et Corrèze. En Haute-Vienne et Corrèze, les auditeurs de France Bleu plébiscitent "la diversité et la richesse des programmes de proximité".