61% des jeunes Africains écoutent la radio

61% des jeunes Africains écoutent la radio. La durée d'écoute est de 77 minutes. Des habitudes d'écoute que dévoile l'Africascope de Kantar TNS. L'Africascope se positionne l'étude de référence pour connaître le paysage médiatique de l'Afrique (au niveau local, national et régional) et comprendre la consommation et les comportements adoptés, au global et par média.