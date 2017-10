57% des Français s'opposent aux dispositifs mesurant leurs activités digitales

Plus encore que de nouveaux services, ils souhaitent de plus grandes garanties en matière de protection de leurs données et se montrent de plus en plus préoccupés par la quantité d'informations que les entreprises détiennent sur leur compte ainsi que par la connaissance que les réseaux sociaux retirent de leur usage. Plus de la moitié (57%) des consommateurs français s'opposent totalement aux dispositifs connectés qui mesurent leurs activités, même s'ils facilitent leur quotidien (43% dans le monde). Par ailleurs, 51% d'entre eux sont préoccupés par la quantité d'informations personnelles que les entreprises détiennent sur leur compte (40% dans le monde).