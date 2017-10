5 à 6 écrans par foyer pour regarder des vidéos

Depuis trois ans, le nombre moyen d’écrans par foyer permettant de regarder des vidéos se stabilise autour de 5.5 écrans. Les foyers ne consomment plus seulement de contenus audiovisuels depuis leur téléviseur, mais aussi sur leur téléphone, tablette ou ordinateur. "Cette évolution va de pair avec une autre tendance confirmée par les résultats publiés par l’Observatoire : les célibataires, les jeunes, les CSP+, ainsi que les citadins se passent plus facilement que les autres de téléviseur" note le CSA. Au-delà de cette évolution spécifique à certaines catégories de foyer, "le téléviseur reste la star des foyers métropolitains avec un taux de pénétration stable et voisin de 94 %". Ceux-ci sont de plus en plus connectables et connectés.



Mi-2017, près des deux tiers des foyers disposaient d’un ou plusieurs téléviseurs connectables à internet. Enfin, si la réception de la télévision par antenne râteau reste encore majoritaire (56.3 % des foyers), internet devient un mode de réception de plus en plus commun. La combinaison de ces deux modes de réception est d’ailleurs fréquente.