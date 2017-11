49 000 auditeurs en plus pour Latina

Avec 3.3 d'audience cumulée et 2.4 de Part d'Audience, Latina enregistre une audience en hausse pour cette rentrée. La station du Groupe 1981 a gagné en un près de 50 000 auditeurs. Deux autres programmes du groupe sont diffusés à Paris et en Île-de-France : Voltage et Swigg qui a récemment changé son appellation.