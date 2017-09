41 artistes et 5 dates pour "Le Tour Vibration 2017"

Le mardi 19 septembre, Le Mans recevra au parking des Quinconces, Maître Gims et son ancien acolyte Black M. Christophe Willem récompensé de 4 victoires de la musique sera aussi présent avec aussu Clare Maguire, Mosimann, Boostee, Dadju Nassi, Marvin Dupré, Nazim et June the Girl. Le jeudi 21 septembre, le Parc des Expositions de Blois accueillera Ridsa, Lissandro Cuxi, ou Booste, Lea Paci, Eugenie, Ours, Hoshi, Aslove, Hcue et Kev. Pour son avant dernière date, le samedi 23 septembre, "Le Tour Vibration" s’invitera à Tours, au Parc des Expositions avec Big Flo & Oli, Slimane, Vitaa, Makassy, Boostee, Lea Paci, Souf, Tibz, Eugenie, Aslove, Diva Faune et Marvin Dupré "Le Tour Vibration" clôturera sa tournée le lundi 25 septembre sur la place Voltaire à Châteauroux avec Amir, Makassy, Boostee, Souf, Tibz, Nassi, Huko et Ours...