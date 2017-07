4 153 000 auditeurs pour RMC

Les résultats de ce trimestre, marqué par les élections présidentielle et législatives, gratifient RMC d’excellentes performances sur ses programmes d’actualité politique. La station de NextRadioTV a gagné 227 000 nouveaux auditeurs pour "Bourdin Direct" (06h-10h) qui enregistre parallèlement des records en TV (saisons records sur RMC Découverte et sur BFMTV) et sur le digital (matinale la plus suivie sur Twitter) ainsi que 101 000 nouveaux auditeurs pour "Les Grandes Gueules" (10h-13h) et un bilan positif pour une première saison en TV sur Numéro 23 avec une audience multipliée par trois en un an.



Côté sport, les très bons résultats de "Team Duga" (+ 76 000 nouveaux auditeurs en un an) viennent valider l’arrivée de ce nouveau show lancé en septembre dernier. Ainsi, avec quatre vagues successives à la hausse, de nombreux records et 4.2 millions d’auditeurs en moyenne, jamais RMC n’avait été aussi forte. "Ces excellentes performances confortent les initiatives et les nouveaux rendez-vous mis en place à la rentrée dernière et récompensent, en cette année présidentielle, l’expertise, l’exigence éditoriale et la crédibilité de RMC" souligne la radio.