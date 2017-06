37.6 millions de Français sur Internet chaque jour

Le mobile est l’écran le plus utilisé pour se connecter à Internet au quotidien. Les Français sont plus de la moitié (51%) à s’y rendre chaque jour depuis leur smartphone, soit 26,4 millions d’individus. Ils sont 46% sur l’ordinateur et 24% sur la tablette.

Cette prépondérance du mobile est encore plus forte chez les individus âgés entre 15 et 24 ans : 62% d’entre eux l’utilisent tous les jours pour accéder à Internet. L’ordinateur et la tablette arrivent loin derrière avec respectivement 26% et 16% des Français de cette tranche d’âge qui s’y connectent au quotidien.