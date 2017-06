33 minutes par jour sur Internet depuis son smartphone

Les mobinautes ont consacré chacun en moyenne 24 heures et 36 minutes à naviguer sur des sites et applications dans le mois. Ainsi, le temps moyen passé par Français sur Internet depuis un smartphone est de 33 minutes par jour. Les individus âgés entre 15 et 24 ans sont ceux qui y consacrent le plus de temps avec en moyenne 31 heures et 44 minutes par personne en avril 2017, soit 58 minutes par jour. La sous-catégorie "Blogs" et sites communautaires» est celle sur laquelle les mobinautes passent le plus de temps sur leur mobile. Elle représente à elle seule près d’un quart (23.5%) du temps passé sur Internet depuis un smartphone pour l’ensemble des mobinautes.



Pour les 15-24 ans, la part de temps de cette sous-catégorie s’élève à 40.8%. En avril 2017, chaque mobinaute a consulté en moyenne 15 applications et a visité 49 sites.