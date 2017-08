309 800 auditeurs quotidiens pour Radio Scoop

"Ce succès auprès d’un auditoire familial attaché à des valeurs de proximité, confirme l’attente du public pour une information locale sérieuse et de bonne qualité" explique Radio Scoop qui salarie plus de 15 journalistes à plein temps, soit près d’un tiers de son personnel.

"Cette proximité, ajoute la station, prend toute sa signification lorsque Radio Scoop part à la rencontre directe de ses auditeurs. Dans ce cadre, elle s’est engagée ces dernières années dans une stratégie payante d’organisation d’évènements et de partenariats des grands rendez-vous".