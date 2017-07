3 525 000 auditeurs sont à l’écoute de Skyrock

Skyrock continue donc de séduire les publics adultes avec une progression de 20,7 % de son AC sur les 25-49 ans en un an. Les week-ends sur Skyrock sont "un véritable succès" avec la meilleure progression en PDA sur les 13 ans et plus (+1.9 point)et +393 000 auditeurs en un an.

Dans la continuité de ce succès, Skyrock confirme sa position de première radio musicale d’Île de France. En parallèle de ces bons résultats, avec ses 9 radios digitales (dont Skyrock Abidjan lancée le 20 mars 2017), Skyrock est la deuxième radio musicale privée sur les supports numériques avec près de 9 millions d’écoutes actives sur le mois de juin 2017.