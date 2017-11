24 000 auditeurs gagnés en un an par RMC

Selon Médiamétrie, 2 496 000 auditeurs chaque jour pour la matinale "Bourdin Direct", soit 150 000 nouveaux auditeurs en 1 an . Avec 6.7% de PdA, l'émission de Jean-Jacques Bourdin affiche la plus forte progression des matinales radio (+1 pt en un an). 184 000 nouveaux auditeurs sont venus rejoindre la "Team Duga". L'émission consacrée au foot, lancée il y a un an, totalise 823 000 auditeurs quotidiens et enregistre la plus forte progression des radios généralistes.

"Ces performances viennent s’ajouter aux bonnes audiences réalisées en TV par les émissions de RMC" ajoute la station de NextRadioTV : l'émission "Bourdin Direct" sur RMC Découverte est regardée par 741 000 téléspectateurs, sur BFMTV, elle est suivie par 1.2 million de téléspectateurs et l'émission "Les Grandes Gueules" sur Numéro 23 est regardée chaque jour par 743 000 téléspectateurs.