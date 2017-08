15 000 personnes attendues pour le Lor'FM Live

2 ans après le premier Lor'FM LIVE qui avait attiré plus de 10 000 personnes, LOR'FM vise encore plus grand avec une seconde édition très attendu le vendredi 25 août. Une quinzaine d'artistes seront sur scène pour donner le coup d'envoi de la nouvelle saison. Igit, Sasha, Aliose, Hein Cooper, Ayna, les Dj Jack Perry et Aslove (entre autres!) sont à l'affiche de ce grand concert gratuit... qui devrait faire du bruit.