126 000 radio avril-juin : ce qu'il faut retenir

# franceinfo : le station d'information en continue qui s'est muée en média global de l'audiovisuel public est au plus haut depuis 10 ans. Avec près de 9 points d'audience (AC) ce printemps, la radio creuse l'écart avec Europe 1 et même RMC. Sur un une vague ou sur un an, tous les voyants sont au vert.



# RMC : la radio du groupe NextRadioTV, rachetée par le groupe SFR - Altice, creuse nettement l'écart avec Europe 1. Avec 7,7 points d'audience (AC), elle est désormais la 5ème station la plus écoutée de France.



# RTL et France Inter : les deux stations généralistes confirment leurs leadership. La radio de la rue Bayard reste la plus écoutée de France mais accuse une légère baisse sur une vague. La tendance est identique pour France Inter qui, après un record historique sur janvier-mars, accuse un repli sur la vague, mais progresse fortement sur un an.



# Nostalgie et Skyrock : parmi les musicales, seules ces deux stations tirent leur épingle du jeu. Les deux progressent sur un an.