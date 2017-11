126 000 Radio : et le week-end alors ?

Le week-end, aucune radio ne génère une audience cumulée supérieure à 10 points. Dans le Top 5 des Généralistes, on retrouve les mêmes que celles qui occupent les cinq premières places en semaine mais, pas dans le même ordre. Il est d'ailleurs intéressant de constater que France Bleu, le réseau local de Radio France, se situe devant Europe 1 et devant RMC : RTL (9.1), France Inter (8.5), France Bleu (5.7), Europe 1 (5.6) et RMC (5.5). Le classement est identique sur le critère de la PDA : RTL (12.0), France Inter (10.6), France Bleu (6.5), Europe 1 (5.8) et RMC (4.9). Il l'est également sur celui de DEA : RTL (2h11), France Inter (2h05), France Bleu (1h55), Europe (1h44) et RMC (1h29).



Chez les Musicales le week-end, RFM est la radio qui enregistre la plus longue DEA avec 1h48 suivie de près par Nostalgie à 1h45. Le samedi et le dimanche, NRJ réalise la meilleure audience cumulée à 7.7 ainsi que la meilleure PDA à 5.7.