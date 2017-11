126 000 IDF : Paris sera toujours Paris

Avouez que la question est légitime, non ? Tenez, puisqu’on est dessus, on va partager avec vous une idée qui pourrait faire son chemin. Ou pas. On ne sait jamais… Si Médiamétrie publie, quatre fois par an, une 126 000 spécifique à Paris et à l’Île-de-France, pourquoi l’institut ne publierait-elle pas, quatre fois par an, 11 autres 126 000 spécifiques aux 11 autres nouvelles grandes régions métropolitaines ? Vous imaginez une 126 000 Nouvelle Aquitaine ? Une 126 000 Grand-Est ? Une 126 000 Hauts-de-France ? Franchement, nous, on aimerait bien savoir, qui fait la pluie et le beau temps dans les régions Et pas seulement une fois par an. Autrement dit, si lorsque l’on habite le Médoc, le Gaillocois, le Comtat Venaissin, la belle Xaintrie corrézienne, le Kochersberg, l’Argonne ou la Flandre française, on écoute la radio de la même façon.