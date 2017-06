120 000 Radioline - La Lettre Pro : infographie sur l'écoute de la radio en ligne



Les programmes généralistes sont les plus plébiscités par les auditeurs Leur part d’écoute représente un peu moins de la moitié de l'écoute globale des stations sur Radioline (45,6%). L'actualité politique bouillonnante des derniers mois n'est pas étrangère à ce succès. Les radios musicales traditionnelles arrivent en seconde position, loin derrière avec un sixième de l'audience globale (16,6%). Elles sont aussitôt suivies par les radios thématiques (12,2%).



On notera que la part d’écoute des webradios et des programmes internationaux – programmes non disponibles en FM - représentent 13% de l’écoute totale en ligne.



En tête des audiences cumulées par catégorie, on retrouve Europe1 pour les généralistes (23,7%), RTL2 pour les musicales (10%), France Info pour les thématiques (18,3%) et Radio Meuh pour les webradios (2,7%).

Rédigé le Lundi 5 Juin 2017