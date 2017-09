12 raisons de relativiser votre score Mediamétrie

La performance est une chose, l’efficacité en est une autre. Un annonceur peut rater sa campagne sur la meilleure des radios et la réussir sur une autre. L’enjeu reste de produire un bon message (créatif ou utile), avec une identité sonore, de le placer au bon moment, sur la bonne cible, de manière suffisamment répétitive et récurrente. Beaucoup de campagnes radio sont inefficaces, non pas à cause d’un manque d’audience, mais le plus souvent à cause d’un spot inefficace.