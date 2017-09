100% : première radio indépendante d’Occitanie

Pour sa première année dans les Pyrénées-Orientales, 100% progresse par rapport à l'audience de RCN, station qu’elle a reprise la saison dernière (17 700 auditeurs contre 15 600 l’année précédente). La station a emménagé il y a quelques mois dans de nouveaux locaux situés 59 avenue Charles de Gaulle à Perpignan. Après avoir été totalement réaménagés et redécorés pour donner une visibilité à la station depuis la Place Catalogne , les studios de 100% Catalogne recevront bientôt de nouveaux équipements numériques. "Cela permettra de renforcer encore la présence locale à l’antenne" expliquent les fondateurs Olivier Fabre et Jacques Iribarren "mais aussi de permettre à nos équipes Catalanes de s’adresser à l’ensemble des auditeurs du Grand sud depuis Perpignan, et de faire rayonner le Pays Catalan à travers la région, cela aucune station ne l’avait encore fait" ajoutent-ils.



Pour la rentrée, la station renforce l’information locale avec des rendez-vous toutes les ½ heures entre 7h et 9h puis, toutes les heures, entre 10h et 13h, ainsi qu’avec les après-midi de Sandra Michel entre 13h et 16h. La station propose une sélection des meilleurs succès actuels et de ceux des années 80 et 90 et de nombreuses rubriques.