100% en direct des Législatives

La rédaction du groupe a organisé de surcroit quatre débats d’une heure sur la semaine de l’entre-deux-tours, des rendez-vous décrochés zone par zone. Tous organisés conjointement avec le groupe La Dépêche du Midi. Un débat relatif à la première circonscription des Hautes-Pyrénées, mardi 13 juin, diffusé de 19h à 20h et réalisé du studio tarbais. Un autre simultanément, consacré à la première circonscription du Tarn et diffusé également, mardi 13 juin, de 19h à 20h, via les bureaux albigeois de la station.

Mercredi 14 juin, le groupe dirigé par Olivier Fabre et Jacques Iribarren a organisé dans son Grand Studio de 100 places au siège social d’Aussillon, un débat consacré à la deuxième circonscription du Tarn.



Même topo le lendemain, en public dans le Grand Studio, pour le troisième débat tarnais. Des lieux et des intervieweurs différents pour ces exercices démocratiques et pédagogiques : Cyrille Masson, Laurent Batigne et Brice Vidal. Preuve du savoir-faire et de l’implication du groupe fondé en 2000 dans le Tarn, présent sur une dizaine de départements du sud-ouest. Et qui espère depuis longtemps une fréquence à Toulouse, la capitale régionale.