1.7 million de vidéonautes ordinateur passionnés de sport

En juin 2017, 33 millions d’individus ont regardé au moins une vidéo depuis leur écran d’ordinateur, soit plus d’un Français sur deux (53%). Dans un contexte sportif dense (Roland-Garros, finale du Top14 et matchs de qualification du Mondial de football 2018), plus de 1.7 million d’internautes ont visionné sur ordinateur au moins une vidéo d’un site de la sous-catégorie "Sport ".