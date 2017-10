1 500 km parcourus par Camille Combal

Dès l'aube, ils étaient des centaines pour commencer cette journée en compagnie de Camille Combal et son équipe à Rouen. Louane est venue se joindre à eux, a offert le loyer à une auditrice et chanté son dernier titre. Manu Payet, qui passait par là, est également venu assister à l'émission. C'est à l'heure du déjeuner, que Camille Combal avait donné rendez-vous aux Grenoblois avec les BB Brunes et le maire de la ville. Troisième étape de la journée, à Nice où l'animateur a présenté son émission entre 16h et 18h. Installée sur la plage au bord de l'eau, l'équipe du Virgin Tonic a accueilli The Avener... Pour le "bouquet final" de cette journée marathon, rendez-vous était donné à Poupet au cœur de la Vendée, chez Clément l'incruste.