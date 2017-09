﻿K6FM va fêter ses 10 ans avec 73 500 auditeurs

Depuis le 4 septembre, Le "Café K6" est animé par Léa, de 6h à 10h du lundi au vendredi. Une nouvelle façon de se réveiller avec de nombreux jeux, de l’info locale toutes les demi-heures et l’info météo et trafic chaque quart d’heure. C'est la 8e saison de Léa à K6FM. Nouveau venu : Ronan Jaffrenou, déjà entendu dans le groupe NRJ, il apporte sa bonne humeur aux auditeurs de K6FM du lundi au vendredi de 10h à 13h, et les samedis et dimanches matins de 7h à 10h. Ronan a aussi été journaliste pour France 3 et M6. Enfin, Philippe Albo, déjà entendu sur K6FM il y a trois ans, fait son retour pour présenter les nombreuses soirées concerts K6FM et les opérations spéciales.